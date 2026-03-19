Синоптик Позднякова пообещала москвичам комфортную погоду в выходные
Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова поделилась с RT прогнозом погоды в Москве на предстоящие выходные.
По заявлению синоптика, погодные условия не претерпят изменений — в столице ожидаются комфортные условия.
«В субботу будет переменная облачность, без осадков. Минимальные температуры — -1…+1 градус. Днем — +8…+10 градусов», — отметила эксперт.
Она также добавила, что 22 марта днем столбики термометров покажут значение +10…+11 градусов. Такие показатели поспособствуют дальнейшему сокращению снежного покрова.