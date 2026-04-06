Синоптик Позднякова отметила, что в апреле ожидается раннее и активное тепло

Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала Life.ru , что в апреле ожидается раннее и активное тепло, однако пользоваться им нужно с умом.

«Хотя я думаю, что, возможно, будет и 20 градусов, но это очень непродолжительный период. В принципе, для апреля максимальная температура начиная с 7 числа нередко превышает 20 градусов, так что такая погода не является чем-то экстраординарным — такое уже случалось. Но и не забываем, что может наступить резкий апрельский мороз», — предупреждает эксперт.

Теплый апрель радует природу, но не все растения от этого в восторге. Для смородины и крыжовника раннее тепло опасно, так как неизвестно, чем закончится месяц и начнется май. В прошлом году снег выпал на 1 мая, и заморозки могут вернуться.

Специалист отметила, что благодаря теплой погоде в первых числах апреля в теплице уже можно посеять растения, которые не боятся заморозков — редис, лук, салат и так далее. Они окрепнут при более высокой температуре, и даже если потом похолодает, не потеряют свежести и сохранят свои свойства. Так что к 1 мая можно получить достойную зелень в теплицах.