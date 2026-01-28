Синоптик Позднякова отметила, что снегопады в Москве начнут ослабевать к концу недели

Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила RT , что жителей Москвы ожидает очередные снегопады и понижение температуры в выходные.

По словам синоптика, наиболее сложным днем в плане снегопадов станет 28 января. Также снегопад прогнозируется в ночь на четверг, 29 января.

«Уже в пятницу (30 января) местами небольшой снег. Такая же погода с небольшим снегом (не повсеместно будет) и в выходные дни», — отметила она.

Позднякова добавила, что в субботу, 31 января, и воскресенье, 1 февраля, ожидается облачная погода с прояснениями, но температура опустится до -10...-15 градусов днем и ночью в субботу. В воскресенье прогнозируется дальнейшее понижение температуры: ночью по региону до -18...-23 градусов, а днем — -12...-17 градусов.