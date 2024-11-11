Синоптик Позднякова: на этой неделе температура воздуха в Москве вернется к климатическим нормам

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в разговоре с сайтом kp.ru рассказала о возвращении к климатической норме температуры воздуха в Москве.

По словам синоптика, начало недели в столице отметится плавным снижением температуры без серьезных ночных заморозков. Самыми зябкими днями станут понедельник и вторник — в эти дни столбики термометров будут показывать не выше +3 градусов.

«За счет теплых выходных лужи подсохли, дороги сухие, и даже при отрицательных температурах гололедицы не будет», — отметила Позднякова.

Всю неделю в городе ожидается облачная с прояснениями погода без существенных осадков, добавила специалист.