Синоптик Пьянова: вторая декада мая на Ставрополье будет холодной | 360°

Общество 13 мая 2024, 17:19 Синоптик Пьянова: вторая декада мая на Ставрополье будет холодной

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Начало мая в 2024 году в Ставропольском крае выдалось самым холодным за всю историю наблюдений. Такая погода сохранится и во второй декаде месяца, сообщила начальник отдела гидрометобеспечения краевого Гидрометцентра Светлана Пьянова агентству «Победа26».

По словам специалиста, сейчас погоду в европейской части страны определяет воронка, притягивающая холодные воздушные массы из Северного Ледовитого океана, сообщилRT.

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Более устойчивое потепление в регионе ожидается только в 20-х числах мая, отметила Пьянова.