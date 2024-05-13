Синоптик Пьянова: вторая декада мая на Ставрополье будет холодной | 360°

13 мая 2024, 17:19
Синоптик Пьянова: вторая декада мая на Ставрополье будет холодной
Начало мая в 2024 году в Ставропольском крае выдалось самым холодным за всю историю наблюдений. Такая погода сохранится и во второй декаде месяца, сообщила начальник отдела гидрометобеспечения краевого Гидрометцентра Светлана Пьянова агентству «Победа26».
По словам специалиста, сейчас погоду в европейской части страны определяет воронка, притягивающая холодные воздушные массы из Северного Ледовитого океана, сообщилRT.
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Более устойчивое потепление в регионе ожидается только в 20-х числах мая, отметила Пьянова.
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