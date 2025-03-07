Синоптик Никита Перерва: в ближайшие дни в Хабаровск придет тепло

Ведущий синоптик Хабаровского гидрометцентра Никита Перерва рассказал жителям региона, когда ждать потепления. Об этом написал сайт transsibinfo.com .

В выходные дни ветер будет слабым или умеренным, его направление — юго-западное и западное. Благодаря ветру температура начнет меняться. В субботу ночью будет -19 градусов, днем потеплеет до -5 градусов. В воскресенье ночью ожидается -17 градусов, а днем — до -3 градуса.

Повышение температуры связано с воздействием западного циклона на регион, который продолжит способствовать росту температурных показателей в начале следующей недели.