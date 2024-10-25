Синоптик Мокеева успокоила нижегородцев, которым на выходные пообещали снег
В эти выходные снега в Нижегородской области не предвидится. В регионе сохранится достаточно теплая погода, рассказала сайту NewsNN синоптик Ольга Мокеева.
В субботу и воскресенье, 26 и 27 октября, температура воздуха днем будет на один-три градуса выше нормы, в ночное время суток возможен дождь.
«Средняя дата первого снежного покрова — 17 ноября. Пока ни о каком снеге в эти выходные речи быть не может», — добавила специалист.
Мокеева напомнила, что на территории региона уже появлялись осадки в виде снега, но совсем незначительные.
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