Синоптик Мокеева успокоила нижегородцев, которым на выходные пообещали снег

В эти выходные снега в Нижегородской области не предвидится. В регионе сохранится достаточно теплая погода, рассказала сайту NewsNN синоптик Ольга Мокеева.

В субботу и воскресенье, 26 и 27 октября, температура воздуха днем будет на один-три градуса выше нормы, в ночное время суток возможен дождь.

«Средняя дата первого снежного покрова — 17 ноября. Пока ни о каком снеге в эти выходные речи быть не может», — добавила специалист.

Мокеева напомнила, что на территории региона уже появлялись осадки в виде снега, но совсем незначительные.