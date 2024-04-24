Синоптик Мокеева: аномальная жара не придет в Нижегородскую область этим летом | 360°

24 апреля 2024, 16:12
Синоптик Мокеева: аномальная жара не придет в Нижегородскую область этим летом
Начальник отдела метеопрогнозов нижегородского Гидрометцентра Ольга Мокеева рассказала, какая погода ждет местных жителей летом 2024 года. Аномальная жара в регион не придет, отметила эксперт в беседе с Pravda-nn.ru.
По ее словам, в июле среднесуточная температура достигнет +20 градусов. Условия можно сравнить с южными широтами европейской территории РФ.
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Специалист также добавила, что купальный сезон стартует в мае–июне. Именно тогда начинается прогрев верхних слоев воды.
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