Синоптик Леус заявил о скором завершении холодного периода в столичном регионе

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что холодный период в столичном регионе скоро закончится. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда» .

По прогнозу синоптика, жителей Центрального федерального округа ждет последняя холодная ночь. После этого начнет постепенно теплеть.

«Холодное вторжение подходит к своему финалу», — отметил эксперт.

Специалист добавил, что прошедшая ночь была очень холодной. На метеостанции ВДНХ минимальная температура составила +5,3 градуса, что примерно на пять градусов ниже климатической нормы.