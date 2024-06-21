Синоптик Леус заявил, что смерчей в Москве с каждым годом будет все больше

Из-за изменения климата с каждым годом в Москве будут наблюдать все больше смерчей. Об этом «ФедералПресс» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Он отметил, что речь идет не только о российской столице, но и обо всей стране. Погода будет удивлять все новыми проявлениями.

В частности, речь может идти о тропических ливнях и смерчах. Синоптик призвал россиян подготовится к изменениям и подумать о поправках в строительные нормы.