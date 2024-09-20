Синоптик Леус заявил, что к вымиранию мамонтов могла привести аллергия

Согласно имеющимся данным, мамонты вымерли примерно четыре тысячи лет назад. Основными факторами, способствующими их исчезновению, могли стать не только климатические изменения, но и аллергия на пыльцу. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале, передал «Петербургский дневник».