Синоптик Леус заявил, что к вымиранию мамонтов могла привести аллергия

Согласно имеющимся данным, мамонты вымерли примерно четыре тысячи лет назад. Основными факторами, способствующими их исчезновению, могли стать не только климатические изменения, но и аллергия на пыльцу. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале, передал «Петербургский дневник».
Эксперт отметил, что исследователи из России, Израиля и Италии изучили останки мамонта, сохранившиеся благодаря вечной мерзлоте Сибири, и выявили наличие иммуноглобулинов. Эти белки играют защитную роль в организме, противодействуя бактериям и аллергенам. Результаты их работы были опубликованы в журнале Earth History and Biodiversity.
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