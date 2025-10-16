Синоптик Леус сообщил о повышении температуры в Москве

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил RT о повышении температуры в столичном регионе.

«Однако сегодня погода начнет меняться в сторону потепления. Правда, солнечной она не будет», — отметил синоптик.

Так, 16 октября в Москве ожидается +5…+7 градусов, небо затянут плотные облака теплого атмосферного фронта, местами пройдут дожди.

В пятницу в Москве будет +9…+11 градусов, по области — +7…+12 градусов. Погода будет облачной с небольшими дождями, рассказал Леус.

В субботу и воскресенье в регионе сохранится облачная и дождливая погода, днем в столице +7…+9 градусов.

Полное прекращение осадков стоит ждать в понедельник.