Синоптик Леус сообщил, что в Москве выпадет больше месячной нормы осадков в конце недели

В ближайшие дни в Москве сохранится теплая погода выше климатической нормы, однако уже в четверг, 21 ноября, в регионе ожидается колебание температуры и понижение атмосферного давления. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в интервью радио Sputnik.
По данным специалиста, в первой половине недели дневная температура воздуха будет держаться в пределах +2… +5 градусов, в ночь на пятницу столбики термометров опустятся ниже нуля. Сформируется небольшой снежный покров.
В субботу в столицу придет южный циклон с большим количеством осадков, выпадет больше месячной нормы, заключил Леус.
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