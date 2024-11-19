Синоптик Леус сообщил, что в Москве выпадет больше месячной нормы осадков в конце недели

В ближайшие дни в Москве сохранится теплая погода выше климатической нормы, однако уже в четверг, 21 ноября, в регионе ожидается колебание температуры и понижение атмосферного давления. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в интервью радио Sputnik .

По данным специалиста, в первой половине недели дневная температура воздуха будет держаться в пределах +2… +5 градусов, в ночь на пятницу столбики термометров опустятся ниже нуля. Сформируется небольшой снежный покров.

В субботу в столицу придет южный циклон с большим количеством осадков, выпадет больше месячной нормы, заключил Леус.