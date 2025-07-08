Синоптик Леус сообщил, что кратковременные дожди «собьют» жару в Москве

Специалист центра «Фобос» Михаил Леус рассказал, что сегодня во второй половине дня в Москве и ее окрестностях ожидается переменная облачность. Пройдут кратковременные дожди с грозами. Об этом он сообщил в беседе с телеканалом «Звезда» .

«Характер погоды сегодня в столичном регионе формируется под влиянием теплого сектора циклона, центр которого находится над югом Карелии. В такой ситуации в Москве и окрестностях сегодня ожидается переменная облачность во второй половине дня, начиная с западных районов и распространяясь практически на всю территорию столичного региона, за исключением юго-востока», — отметил метеоролог.

Леус подчеркнул, что максимальная температура воздуха составит от +31 до +33 градусов в Москве и от +28 до +33 градусов в Подмосковье. Такие показатели на 5–6 градусов превышают климатическую норму, добавил он.

Метеоролог также уточнил, что завтра в столичном регионе ожидается аналогичная погода.