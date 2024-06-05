Синоптик Леус рассказал, что в четверг и пятницу в Москву придут ливни с грозами
К концу текущей недели в Москву и Московскую область придут ливни с грозами, температура воздуха начнет постепенно снижаться. Об этом RT рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
При этом синоптик отметил, что температура все равно будет на несколько градусов выше климатической нормы.
«Сегодня в Москве самый теплый день на этой неделе, +27…+29 градусов при солнечной и сухой погоде. Начиная с завтрашнего дня в погоде появятся признаки неустойчивости», — добавил он.
Изменения погоды, по словам Леуса, связаны с приходом циклона с юга европейской части России.
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