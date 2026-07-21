Синоптик Леус рассказал, что столичный регион окажется на пути холодного атмосферного фронта из Прибалтики

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал о погоде на текущей неделе в интервью радио Sputnik . По его словам, во вторник столичный регион окажется на пути холодного атмосферного фронта из Прибалтики.

«Во вторник в столице 23–25 градусов тепла. В среду регион будет ощущать влияние тыловой части циклона, центр которого замедлит свое движение над районами Ленинградской области», — отметил Михаил Леус.

Днем пройдут кратковременные дожди, температура составит 24–26 градусов тепла. В четверг регион окажется под влиянием промежуточного гребня антициклона. По словам синоптика, это будет самый прохладный день недели с температурой в 22–24 градуса.

«В последний рабочий день недели регион почувствует приближение следующего циклона», — предупредил Михаил Леус.

На этот раз он идет с юга, поэтому днем в пятницу вновь пройдут кратковременные дожди, возможны локальные грозы, а температура будет около 23–25 градусов.

В выходные локальные дожди еще возможны, но они будут носить кратковременный характер и не испортят впечатления от погоды. Температура будет находиться у комфортных отметок в 23–26 градусов.