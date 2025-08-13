Синоптик Леус рассказал, что изменение климата провоцирует учащение смерчей в России

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил ИА НСН, что из-за глобального потепления и изменения климата смерчи становятся более частыми. В Ленинградской области над Ладожским озером их наблюдают стабильно раз в два года.

Леус подчеркнул, что 10-20 лет назад такие явления считались редкими, но теперь происходят чаще из-за роста температуры и усиления температурных контрастов: «Растет температура воды, усиливаются процессы испарения, усиливаются температурные контрасты, когда на поверхность этих водных объектов выходят холодные атмосферные фронты».

Специалист отметил, что смерчи часто выходят на берег, могут повредить легкие постройки, но быстро разрушаются.