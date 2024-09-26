Синоптик Леус предупредил петербуржцев о надвигающимся холодном фронте
В ближайшие дни в Петербург придет холодный атмосферный фронт. В городе станет меньше солнца и больше дождей, рассказал «АБН24» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
Столбики термометров в Северной столице будут показывать до +18, +20 градусов. В Ленинградской области ожидается до +22 градусов. Скорость ветра составит 5-10 метров в секунду, написал «ФедералПресс».
В пятницу, 27 сентября, в городе возможны кратковременные дожди, добавил Леус.
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