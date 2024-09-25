Синоптик Леус предупредил о скором наступлении зимы в европейской части России

В некоторых регионах европейской части России уже совсем скоро может наступить зима. Такое мнение высказал синоптик Михаил Леус в беседе с « ФедералПресс ».

В определенных субъектах, напомнил специалист, столбики термометров уже опускались ниже -10 градусов.

«В селе Ижма, что в Республике Коми, минимальная температура составила -11,3 градуса», — отметил эксперт.

По его словам, изменение климата вызывает не только глобальное потепление, но и увеличение температурных контрастов.