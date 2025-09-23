Синоптик Леус предупредил москвичей об октябрьской погоде с середины недели

В начале недели в Москве была аномально теплая погода с температурой выше 26 градусов. Однако совсем скоро ситуация изменится. Об этом предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Его слова привел сайт телеканала «Звезда» .

Специалист объяснил, что регион окажется в тыловой холодной части циклона, который уходит на северо-восток Европейской России. Это приведет к кратковременным дождям и снижению температуры до +10 градусов и ниже. Особенно холодно будет по ночам в четверг и пятницу, когда температура опустится до нуля, подчеркнул синоптик.