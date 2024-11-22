Синоптик Леус предупредил, что в субботу в Москве выпадет треть месячной нормы осадков

В субботу, 23 ноября, на Москву обрушится циклон «Каэтано», который принесет в столицу большое количество осадков. Об этом сообщил RT со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса.

По его словам, завтра ожидается пасмурная и облачная погода. К тому же столицу завалит мокрым снегом, выпадет до трети месячной нормы осадков.

Кроме того, ожидается гололед и налипание снега на провода и деревья. К утру 24 ноября высота снежного покрова может вырасти до семи сантиметров.