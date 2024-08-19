Синоптик Леус: положительная температурная аномалия в Москве распространится на сентябрь

До конца августа в Москве сохранится положительная температурная аномалия, когда термометры показывают на 2-3 градуса выше обычного. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с сайтом телеканала « Звезда ».

По его словам, пока самый теплый день с начала месяца — 19 августа. В столице воздух прогрелся до +27…+29 градусов, в области — до +30 градусов. В конце месяца возрастет вероятность дождей.

Однако положительная аномалия распространится и на сентябрь. Пока рано говорить, когда придет осенняя погода, отметил синоптик.