Синоптик Леус: настоящая зима ожидается в Москве в конце ноября
Теплая погода днем с температурой до +8 градусов и утренние заморозки придут в Москву со среды. Об этом сообщил «Звезде» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
По его словам, в ближайшие дни столицу накроет теплый антициклон. Но из-за ночных заморозков автомобилистам и пешеходам следует проявлять особую осторожность по утрам.
Климатическая зима придет в Москву лишь в третьей декаде ноября. До этого времени не стоит ожидать устойчивых осадков в виде снега, добавил синоптик.
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