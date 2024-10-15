Синоптик Леус: настоящая зима ожидается в Москве в конце ноября

Теплая погода днем с температурой до +8 градусов и утренние заморозки придут в Москву со среды. Об этом сообщил «Звезде» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, в ближайшие дни столицу накроет теплый антициклон. Но из-за ночных заморозков автомобилистам и пешеходам следует проявлять особую осторожность по утрам.

Климатическая зима придет в Москву лишь в третьей декаде ноября. До этого времени не стоит ожидать устойчивых осадков в виде снега, добавил синоптик.