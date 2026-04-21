Синоптик Кошкин сообщил, что на Ямале начало лета будет теплее обычного, но с обильными осадками

Начальник Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Ямало-Ненецкого автономного округа Артем Кошкин в пресс-сцентре ИА «Север-Пресс» сообщил, что в начале лета температура в регионе будет на один градус выше обычной. Однако следует ожидать большого количества осадков.

Специалист отметил, что температура в июне составит +8…+13 градусов при количестве осадков выше нормы. Также метеоролог уточнил, что июль будет на градус теплее, чем обычно, привел слова эксперта сайт RT.

Кошкин добавил, что к концу недели в округе прогнозируется потепление до +2…+4 градуса а ночью температура в конце месяца опустится до -14…-2 градусов.