Синоптик Колесов заверил петербуржцев, что уровень воды в городе будет постепенно снижаться
Уровень воды в центре Петербурга достиг максимума и скоро начнет снижаться. Об этом сообщил главный синоптик Северной столицы Александр Колесов, написало издание «ФедералПресс».
Специалист назвал это классической картиной для ноября в Петербурге.
«Получается интересная картина. Ветра нет, а уровень воды в городе поднимается, но это классическая картина, пусть и не частая в Санкт-Петербурге», — сказал он.
В заключение Колесов предупредил горожан, что нижний пандус набережной лейтенанта Шмидта в самых низких местах еще подтоплен.
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