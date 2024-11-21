Синоптик Колесов заверил петербуржцев, что уровень воды в городе будет постепенно снижаться

Уровень воды в центре Петербурга достиг максимума и скоро начнет снижаться. Об этом сообщил главный синоптик Северной столицы Александр Колесов, написало издание «ФедералПресс» .

Специалист назвал это классической картиной для ноября в Петербурге.

«Получается интересная картина. Ветра нет, а уровень воды в городе поднимается, но это классическая картина, пусть и не частая в Санкт-Петербурге», — сказал он.

В заключение Колесов предупредил горожан, что нижний пандус набережной лейтенанта Шмидта в самых низких местах еще подтоплен.