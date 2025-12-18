Синоптик Колесов заявил, что причиной температурных аномалий в Петербурге стало влияние циклонов

В Санкт-Петербурге зафиксировали необычную температурную ситуацию: ночи становятся теплее дней. Это характерно для зимнего периода, когда солнечная активность минимальна. Начальник Гидрометцентра Санкт-Петербурга Александр Колесов в разговоре с gazeta.spb.ru пояснил, что такое нестандартное распределение температур вызвано влиянием циклонов.

Так, 16 декабря максимальная температура днем составила +4,5 градуса, а в середине ночи следующего дня поднялась до +5 градусов.

По состоянию на утро 17 декабря температура воздуха была +3,7 градуса, с прогнозом дневного максимума около +4 градусов. Колесов отметил, что это уже шестой или седьмой случай за первую половину месяца, когда ночная температура оказывается выше дневной.

Метеоролог также добавил, что сейчас над регионом сохраняется облачность с небольшими осадками в виде мороси. Ожидается, что 18 декабря с запада подойдет новый атмосферный фронт, который принесет устойчивый дождь.

В пятницу, 19 декабря, осадков не будет из-за повышения атмосферного давления, возможно кратковременное появление солнца. При этом ночью и в первой половине дня прогнозируется усиление юго-западного и западного ветра до 8–13 метров в секунду, добавил Колесов.