Синоптик Колесов зафиксировал температурные различия в Ленинградской области

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов проинформировал о значительных температурных колебаниях в Ленинградской области. На северо-востоке региона, граничащем с Карелией, отмечен наиболее сильный холод, написало издание Online47 .

«Сегодня наиболее низкая температура даже не в Лодейном Поле (–3,5 гр.), а в Сосново (–4,0 гр.), но на северо-востоке области на границе с Карелией температура понижалась до –6,6 гр.», — отметил Александр Колесов.

Температурные показатели в центре Санкт-Петербурга составили +2,3 градуса, а в аэропорту Пулково — –1 градус. Прогнозируется, что днем в Петербурге температура поднимется до +12 градусов. По данным издания Online47, в Ленинградской области 29 сентября осадков не предвидится, а температура воздуха достигнет +14 градусов, сообщил «ФедералПресс».