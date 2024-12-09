Синоптик Колесов: в Петербург во вторник придет краткосрочная оттепель

В ближайшие дни в Санкт-Петербург придет краткосрочная оттепель — столбики термометров будут показывать до +1… +3 градусов. Об этом газете «Петербургский дневник» рассказал главный синоптик города Александр Колесов.

Речь идет о вторнике и среде, 10 и 11 декабря. Во второй половине недели, по словам специалиста, в городе снова установятся отрицательные температуры. Петербург накроет западный ветер с порывами до 8-13 метров в секунду.

«Циклоны следуют далеко по северу, через Баренцево и Белое море, и как раз они в своей южной части выносят очень теплый воздух с Северной Атлантики», — сказал Колесов.

Во второй половине недели также возможны осадки. Столбики термометров будут показывать -1… -6 градусов.