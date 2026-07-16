Синоптик Колесов рассказал, что в Санкт-Петербурге в ближайшие дни ожидается солнечная погода

В ближайшие три дня в Санкт-Петербурге будет солнечно и без осадков, воздух постепенно будет прогреваться. Однако к воскресенью характер погоды изменится из-за циклона с запада, сообщил начальник Гидрометцентра Северной столицы Александр Колесов. Об этом написала gazeta.spb.ru .

По словам синоптика, в пятницу погоду будет определять центр антициклона, но ненадолго. В субботу начнется понижение давления, а в воскресенье придет циклон с запада. Температура будет постепенно повышаться: в пятницу — до 25 градусов, в субботу — до 27 градусов, а до 20 градусов воздух прогреется уже в ближайшее время.

Александр Колесов в своем Телеграм-канале отметил, что первая декада июля была прохладнее, чем середина месяца. Средняя температура в первой половине июля составила 19 градусов, что немного выше нормы. Максимальная температура в 29,7 градуса была зафиксирована 11 июля.