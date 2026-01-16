Синоптик Колесов призвал петербуржцев не ждать сильных морозов на Крещение

Главный синоптик Северной столицы Александр Колесов сообщил, что в Ленинградскую область не пришло ожидаемое во второй половине текущей недели похолодание. Кроме того, средняя температура воздуха немного повысилась, отметил сайт «Вечерний Санкт-Петербург» .

По словам специалиста, в первой декаде средняя температура в Санкт-Петербурге была –9,5 градуса, а сейчас, за первую половину месяца, стала –8,8 градуса. Несмотря на повышение температуры, это значение остается пятым по холоду в этом веке.

По прогнозу синоптика, петербуржцев ждет потепление: 18 января столбики термометров начнут расти, а 19 и 20 января в Петербурге прогнозируется от –1 до –3 градусов. Однако Колесов добавил, что морозы еще придут вместе с сибирским антициклоном.