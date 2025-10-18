Синоптик Колесов предупредил жителей Петербурга о возможности первых заморозков

Начальник Гидрометцентра Александр Колесов предупредил жителей Санкт-Петербурга о возможности первых заморозков. По данным метеоролога, признаки похолодания зафиксированы на Васильевском острове: утром наблюдалось подмерзание растительности, при этом дорожное покрытие осталось чистым, написала gazeta.spb.ru .

В своем Telegram-канале Александр Колесов отметил, что в центральных районах города в ночь на субботу может установиться отрицательная температура. Ранее считалось, что похолодание произойдет в воскресенье.

Синоптик отметил сложность прогнозирования температуры около нуля, но текущие атмосферные условия оценил как благоприятные для перехода через нулевую отметку. Среди ключевых факторов он назвал северные ветра, отсутствие облаков и присутствие холодных воздушных масс.