Синоптик Колесов предупредил петербуржцев об осадках в виде дождя и мокрого снега

Главный синоптик города Александр Колесов заявил, что до конца недели в Северной столице сохранится плюсовая температура, но будут идти дождь и мокрый снег. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург» .

В пятницу, 5 декабря, ожидается небольшое потепление — температура превысит +3 градуса. При этом характер погоды останется стабильным: осадки будут минимальными, временами могут падать отдельные снежинки, написал «Петербургский дневник».

Во второй половине субботы к городу подойдет атмосферный фронт, который принесет дождь. К ночи Петербург накроет мокрый снег, который растает утром. Осадки сохранятся 8 и 9 декабря.