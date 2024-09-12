Синоптик Колесов предупредил петербуржцев об аномальной жаре

Аномально жаркие дни ожидают жителей Северной столицы в ближайшее время. Об этом сообщил телеканал « Санкт-Петербург » со ссылкой на данные главного синоптика города Александра Колесова.

По его словам, 15 и 16 сентября столбики термометров поднимутся до +25…+26 градусов. А вот 17 сентября станет немного прохладнее — +24 градуса.

Эксперт отметил, что в связи со сложившейся ситуацией синоптики будут составлять штормовое предупреждение на ближайшие пять суток.