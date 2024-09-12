Синоптик Колесов предупредил петербуржцев об аномальной жаре
Аномально жаркие дни ожидают жителей Северной столицы в ближайшее время. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на данные главного синоптика города Александра Колесова.
По его словам, 15 и 16 сентября столбики термометров поднимутся до +25…+26 градусов. А вот 17 сентября станет немного прохладнее — +24 градуса.
Эксперт отметил, что в связи со сложившейся ситуацией синоптики будут составлять штормовое предупреждение на ближайшие пять суток.
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