Синоптик Колесов предупредил петербуржцев о похолодании 29 сентября

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов предупредил местных жителей о пасмурной погоде в ближайшие дни. Об этом сообщила « Мойка78 ».

По словам эксперта, 26 сентября в городе стало немного теплее, хотя прошедшие ночи были прохладными. В некоторых районах Ленинградской области температура воздуха опускалась до нуля.

«Облачность будет портить красивые осенние виды, но в воскресенье снова должно быть много солнца. В субботу по востоку области даже дождик может местами капнуть, хотя атмосферное давление и очень высокое», — отметил специалист.

Он также добавил, что с началом новой недели температура воздуха понизится до +10...+13 градусов, а атмосферное давление поднимется до 779 миллиметров ртутного столба.