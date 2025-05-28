Синоптик Колесов предупредил петербуржцев о дождливых выходных

По словам эксперта, в четверг, 29 мая, город попадет в теплый сектор циклона, и днем осадки не ожидаются. Воздух прогреется выше +20 градусов. Однако вечером могут пройти кратковременные дожди с ливнями и грозами.

С 30 мая по 1 июня прогнозируется более прохладная погода с максимальной температурой до +15…+18 градусов. Кроме того, Северную столицу накроют дожди, добавила Neva.today.