Синоптик Колесов предупредил петербуржцев о дождливых выходных

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов рассказал о погодных условиях в предстоящие выходные. Об этом сообщил « ФедералПресс ».

По словам эксперта, в ближайшее время над Прибалтикой начнет формироваться циклон, который будет влиять на погоду в Ленинградской области и Северной столице.

«Дождей будет много в выходные дни, особенно в субботу, да и в начале следующей недели тоже», — предупредил специалист.

Он также добавил, что температура воздуха составит около +17 градусов.