Синоптик Колесов предупредил петербуржцев о дождливых выходных
Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов рассказал о погодных условиях в предстоящие выходные. Об этом сообщил «ФедералПресс».
По словам эксперта, в ближайшее время над Прибалтикой начнет формироваться циклон, который будет влиять на погоду в Ленинградской области и Северной столице.
«Дождей будет много в выходные дни, особенно в субботу, да и в начале следующей недели тоже», — предупредил специалист.
Он также добавил, что температура воздуха составит около +17 градусов.
