Синоптик Колесов предупредил о возможных заморозках в Петербурге

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов сообщил в интервью RT , что к предстоящим выходным в регионе не исключены заморозки.

«Вероятность есть, но это будет только к выходным дням», — заметил эксперт.

Он подчеркнул, что на текущей неделе заморозков не ожидается, так как температура будет держаться на уровне около +10 градусов. Ночные же температуры ниже нуля возможны ближе к концу недели. Синоптик не исключает вероятность заморозков в области, в то время как в центре города их может и не быть.

Ранее специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что теплая погода начнет отступать из столичного региона к концу недели.