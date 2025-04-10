Синоптик Колесов предупредил о снегопаде в Петербурге

Жителей Санкт-Петербурга предупредили о возможном снегопаде. Главный синоптик города Александр Колесов заявил, что завтра, 11 апреля, может выпасть до трех сантиметров осадков, сообщила gazeta.spb .

По его словам, снег появится из-за циклона, который сформировался над побережьем Норвегии. В шутку специалист отметил, что природа «отыгрывается» за аномально теплый конец марта.

В первой половине пятницы, подчеркнул синоптик, ожидается мокрый снег. Он будет идти примерно до 15-17 часов. Колесов посоветовал автомобилистам пересесть на общественный транспорт. Немного снега выпадет и в субботу, добавил эксперт.