Синоптик Колесов предупредил о серьезном похолодании в Петербурге

Сегодня, 11 декабря, в Северной столице температура воздуха повысилась до +7,6 градуса. Однако уже с обеда столбики термометра начнут постепенно снижаться, пройдут небольшие дожди.

По словам Колесова, 12 декабря температура опустится ниже нуля — от −1 до −3 градусов. На выходных похолодание будет более серьезным, особенно после продолжительного теплого периода. Температура воздуха понизится до −3…−8 градусов, все небольшие водоемы в городе замерзнут.