Синоптик Колесов предупредил о нестабильной погоде в Петербурге

В Северной столице начинается чередование солнечных и дождливых дней. Александр Колесов, главный метеоролог города, поделился прогнозом на ближайшие дни. Об этом сообщил «Петроград».
По его словам, в четверг, 5 июня, ожидается потепление до +24 градусов, но после обеда начнется дождь, который продлится до ночи. К утру пятницы погода стабилизируется, и снова будет сухо. Ночью в Ленинградской области возможны сильные осадки, не исключены грозы.
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