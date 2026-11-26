В Санкт-Петербурге после похолодания ожидается кратковременное потепление к выходным дням. Об этом со ссылкой на прогноз главного синоптика города Александра Колесова сообщила «Мойка78» .

Специалист отметил, что до 29 ноября в городе продержится слабоморозная погода с температурой от двух до пяти градусов ниже нуля и северным ветром со скоростью от трех до восьми метров в секунду. В четверг после девяти дней без солнечного света ожидается ясная погода.

По ночам температура местами будет опускаться до минус семи градусов, а в ночь на субботу даже в центре Петербурга воздух может остыть ниже минус пяти градусов. В выходные антициклон сместится: западный ветер принесет потепление, из-за чего температура вернется к колебаниям около нуля градусов.