Синоптик Колесов пообещал петербуржцам возвращение бабьего лета на выходных

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов поделился прогнозом погоды на выходные. По его словам, в городе будет теплая и сухая погода, сообщила Мойка78 .

Колесов отметил, что в Петербург поступает теплый воздух с запада, и температура будет медленно повышаться. В выходные ожидается сухая и относительно теплая погода в диапазоне +11…+13 градусов.

Он также добавил, что в Ленинградской области предсказываются довольно холодные ночи с температурами, опускающимися до –1 градуса. Однако в самом Петербурге и у залива будет теплее — около +6 градусов, добавило «ФедералПресс».