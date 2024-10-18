Синоптик Колесов пообещал петербуржцам возвращение бабьего лета на выходных

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов поделился прогнозом погоды на выходные. По его словам, в городе будет теплая и сухая погода, сообщила Мойка78.
Колесов отметил, что в Петербург поступает теплый воздух с запада, и температура будет медленно повышаться. В выходные ожидается сухая и относительно теплая погода в диапазоне +11…+13 градусов.
Он также добавил, что в Ленинградской области предсказываются довольно холодные ночи с температурами, опускающимися до –1 градуса. Однако в самом Петербурге и у залива будет теплее — около +6 градусов, добавило «ФедералПресс».
«Приказали заменить кокс на траву». Медведев высмеял «план победы» Зеленского
Новая детская площадка появилась в микрорайоне Катюшки в Лобне
Проект по сохранению исторических домов представят в Коломне
Ливанову потребовалась помощь медиков из-за риска нового инсульта
Дорогу капитально отремонтировали на Пароходной улице в Коломне
Оружие с Украины могло попасть в Финляндию. Полиция забила тревогу
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте