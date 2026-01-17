Синоптик Колесов пообещал окончание холодного периода в Петербурге

В Санкт-Петербурге подходит к концу продолжительный период с аномально низкими температурами, который начался 30 декабря. Об этом сообщила gazeta.spb со ссылкой на данные начальника Гидрометцентра Северной столицы Александра Колесова.

По его словам, в начале следующей недели среднесуточная температура воздуха превысит климатическую норму, которая к 18 января составляет -5 градусов.

Колесов назвал длительный период устойчивых морозов без оттепелей в городе редкостью для первого десятилетия XXI века. Подобная ситуация наблюдалась только в начале 2016 года, когда морозы продолжались до 25 января.