Синоптик Колесов: погода в предстоящие дни взбодрит петербуржцев

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, что в ближайшие дни погода в городе слегка взбодрит местных жителей и гостей. Циклон, пришедший с запада, принесет не только дожди со снегом, но и новое усиление юго-западного ветра, написала газета «Петербургский дневник» .

Температура воздуха в выходные дни будет не более +3, +5 градусов, на востоке Ленобласти ожидается более прохладная погода.

«Усиление юго-западного ветра в Петербурге до 8–13 метров в секунду тоже начнется во второй половине дня. Но в акватории Финского залива ветер будет намного сильнее», — добавил специалист.

Колесов заверил, что уровень воды в устье Невы в первой половине дня 1 декабря понизится до одного метра.