Синоптик Колесов: Петербург едва не побил температурный рекорд

В среду, 26 февраля, температура воздуха в Санкт-Петербурге едва не достигла исторического максимума. Несмотря на прогнозируемую облачность и осадки, в городе произошел тепловой всплеск. Об этом сообщил синоптик Александр Колесов сайту «Петроград» .

По данным специалиста, воздух в Северной столице прогрелся до +5,7 градусов. Это самый теплый день февраля 2025 года.

Температура почти достигла рекорда, который был установлен еще в 1997 году (+5,9 градусов). Этот неожиданный тепловой всплеск был предсказуем, отметил метеоролог.

Ночью через город прошел атмосферный фронт, который принес с собой небольшой дождь. По прогнозам Колесова, выпавший снег вскоре подтает, а температура в Петербурге останется в пределах +2…+4 градусов, что не приведет к значительному потеплению.