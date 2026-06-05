Синоптик Колесов отметил, что вода в акватории Финского залива прогрелась до +19 градусов

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области установилась теплая и солнечная погода, благодаря чему температура воды в водоемах продолжает повышаться. Как сообщил синоптик Александр Колесов в своем Telegram-аккаунте, на фоне установившейся погоды вода в акватории Финского залива прогрелась до +16…+19 градусов. Об этом написал «Петроград» .

В ближайшие два дня ожидается малооблачная погода с температурой воздуха до +28 градусов, что будет способствовать дальнейшему прогреву воды.

При этом температура воды в Неве пока остается заметно ниже — около +14 градусов. Разница связана с особенностями водообмена и течения реки.

Синоптики прогнозируют, что в ночь на 7 июня после прохождения атмосферного фронта в регионе возможны кратковременные дожди. Однако существенного похолодания не ожидается, а дневная температура сохранится на уровне +20…+25 градусов.