Синоптик Колесов отметил, что погода в Петербурге улучшится во второй половине недели

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал о погоде на предстоящую неделю. Об этом написала «Мойка78» .

По его словам, циклон идет от Новгородской области на север, поэтому больше всего осадков ожидается на западе Ленинградской области и в Петербурге. При этом восточные районы региона останутся практически нетронутыми дождями.

Понедельник будет дождливым, во вторник осадки станут слабее, но в среду придет новый активный циклон, который снова приведет к дождям. Ночью на четверг также ожидаются сильные осадки.

Температура воздуха к 18 августа останется низкой и будет колебаться в пределах +14…+16 градусов. Ветер усилится до 8–13 м/с, а в Финском заливе возможны штормы со скоростью ветра до 15–18 м/с.

Колесов отметил, что погода улучшится во второй половине недели: дожди станут менее частыми, а температура поднимется до +20 градусов. К четвергу туча оставит Петербург, и осадки прекратятся днем.