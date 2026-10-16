Синоптик Колесов напомнил о крупнейшем наводнении в Ленинграде

15 октября 1955 года в Ленинграде произошло крупнейшее за сто лет наводнение. Вода в Неве поднялась до отметки 293 сантиметра, затопив 34 квадратных километра территории города. О исторической дате напомнил начальник Гидрометцентра Северной столицы Александр Колесов, пишет gazeta.spb.ru .

По его словам, это крупнейшая катастрофа после событий XVIII–XX веков.

Вода у водного поста «Горный институт» к 21 часу поднялась до 293 сантиметров. До катастрофического уровня не хватило всего семи сантиметров, добавил эксперт.

В социальных сетях Колесов отметил, что это был первый крупный подъем воды в Неве, который синоптики предсказали заранее. Специалисты точно знали о продвижении волны по Финскому заливу, а прогноз ветра оказался надежным. Наводнение удалось спрогнозировать за семь часов до максимума, высоту воды определили с точностью до 30 сантиметров.

Синоптик рассказал, что вода затопила 34 квадратных километра Ленинграда. В основном это были парки, сады и набережные. По его словам, если подобное бедствие случилось 200 лет назад, под водой оказалось бы 45 квадратных километров, включая жилые кварталы.