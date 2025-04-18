Синоптик Колесов: дожди и прохладная погода сменят жару в Петербурге на выходных

Петербуржцам сообщили о погоде в грядущие выходные. Главный синоптик города Александр Колесов рассказал, чего ожидать жителям и гостям Северной столицы, его слова привет телеканал «Санкт-Петербург» .

По данным метеоролога, в субботу первая половина дня будет теплой: столбики термометров поднимутся до +21…+23 градусов. Однако после обеда ожидается похолодание до +15 градусов.

Воскресенье принесет облачность, дожди и прохладу. Температура воздуха составит всего +10…+12 градусов. Изначально ожидалось, что воскресенье будет нежарким, но сухим и приятным. Но перестройка атмосферных процессов меняет прогноз погоды для города.