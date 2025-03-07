Синоптик Колесов: 8 Марта в Петербурге будет теплая погода

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов рассказал, какая погода будет в праздничный день 8 Марта. Его слова привел сайт Gazeta.SPb .

По прогнозу специалиста, температура воздуха в Северной столице составит +8 градусов. Этому поспособствует антициклон, который установится после окончания дождя через пару дней.

Метеоролог отметил, что в пятницу, 7 марта, тоже будет достаточно тепло: в городе от +7 до +9 градусов, а в Ленинградской области — от +5 до +10 градусов. Однако утром и ночью все еще может быть холодно.

Колесов напомнил, что температурный рекорд для 5 марта был установлен в 2019 году — +7,5 градусов.